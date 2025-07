Élia Ascensão afirmou, esta manhã, nas Jornadas Madeira em Santa Cruz, a necessidade de ser resolvida a questão do Cristo Rei, no Caniço.

“O Cristo Rei tem de ser resolvido (...) é uma dor de alma. É nosso, está no nosso território, mas está em cima de terreno que é privado”, lembrou, referindo que neste momento está em litígio entre o Governo e o proprietário.

“E não se ouve falar em qualquer preocupação do Governo Regional em tratar este principal ponto turístico não do concelho, mas também da Região com toda a responsabilidade que tem de ser tratada”, sublinhou, lembrando o desgaste a que está sujeito o monumento.