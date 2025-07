Márcio Correia, secretário da vereação da Câmara Municipal do Porto Moniz, quis comentar opiniões de que a autarquia não tentou resolver o problema do acesso automóvel à praia do Seixal.

Foram criados 74 lugares de estacionamentos junto à igreja do Seixal pensar naquela situação.

Por outro lado, lembrou situações alheias à autarquia que comprometem também o acesso a lugares para estacionar viaturas.

Márcio Correia disse que no Porto Moniz, os três sítios menos visitados, para uma entidade externa, ‘More to explore’, era a praia do Seixal, a serra do Fanal e o miradouro da Foz da Ribeira da Janela. Isto para comentar que “quando dizemos que a Câmara não procura resolver o trânsito, vêm outras entidades criarem mais problemas”, disse, referindo-se a influencers e a uma campanha sobre os sítios menos conhecidos ou visitados da Região.