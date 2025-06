A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, apresentou esta manhã, no âmbito das Jornadas Madeira promovidas pelo JM, as metas para um novo ciclo de governação autárquica, caso continue à frente do executivo. No final do seu discurso, a autarca elencou objetivos concretos, assentes numa visão de continuidade, estabilidade e investimento sustentável.

“Estamos hoje mais bem preparados do que nunca para continuar este caminho com estabilidade, com contas certas, com uma equipa competente e com uma visão clara quanto ao futuro do concelho”, afirmou, antes de detalhar as prioridades da governação local no caso da reeleição para um terceiro mandato.

Entre as metas traçadas está a conclusão da rede de saneamento básico em todas as zonas ainda não servidas, acompanhada de apoio direto às famílias para as ligações. Célia Pessegueiro pretende também estabelecer “um plano de recuperação das redes de água na ordem de 20% ano”.

Outro objetivo é a criação de uma Incubadora Social e Empresarial nos Canhas, “para apoiar jovens empreendedores e projetos inovadores com impacto local”. No desporto, propõe construir a “nova Nave Desportiva da Madalena do Mar e o campo de padel na vila numa promoção do desporto de formação e de competição ao mais alto nível”.

Ao nível do território, quer “requalificar a frente-mar da Madalena do Mar e revitalizar espaços urbanos da Lombada com a criação de bolsas de estacionamentos”. Na área da habitação, anunciou a intenção de “criar um Fundo Municipal de Emergência Habitacional, reforçando o programa de reabilitação de casas degradadas”.

A cultura e o património não ficam de fora, com o compromisso de “continuar a aposta nas oficinas de saberes tradicionais e na valorização do artesanato e cultura locais”. Por fim, “manter a voz firme e ativa contra quaisquer projetos que ponham em causa o que defendemos para o nosso futuro e do nosso concelho”, entre eles a instalação de jaulas de piscicultura ao largo da costa do concelho.

A encerrar a intervenção, deixou um apelo à população: “Apelo à vossa confiança, não como um direito adquirido, mas como um compromisso renovado. Porque governar é cuidar, e cuidar exige continuidade. Ainda temos muito para fazer juntos. E juntos, tudo é possível.”