A presidente da Câmara da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, afirmou esta manhã, nas Jornadas Madeira 2025, uma iniciativa do JM, que o investimento da autarquia em ambiente ultrapassa este ano os 3,5 milhões de euros, assegurando que não há paragem nas obras, mesmo em tempo de eleições.

“Não é por haver eleições que as obras vão parar. Não será assim este ano, e não foi assim nos oito anos anteriores, com ou sem eleições”, frisou, lembrando intervenções em redes de águas e esgotos, asfaltamentos, muros de suporte e acessos, com impacto em todo o território: “Os Canhas, a Lombada, o Monte e a Madalena do Mar foram tratados com a mesma atenção e cuidado”.

Entre os exemplos concretos, destacou o esforço da autarquia em resolver problemas de saneamento e em apoiar diretamente as famílias. “Assumimos o custo das ligações às casas e estabelecimentos, poupando centenas de euros a cada família”, disse, permitindo que “115 novas ligações às novas redes de saneamento de casas existentes” fossem realizadas.