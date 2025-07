No período de debate aberto à plateia, no auditório da Escola Agrícola da Madeira, nas Jornadas Madeira 2025, que decorrem ao longo da manhã desta sexta-feira, Matilde Fernandes, presidente da direção da casa do povo da Ponta Delgada, fez questão de enaltecer o contributo que recebe da Câmara e da Junta de Freguesia.

Destacou que “sempre nos deram apoio, ao nível dos eventos que temos”, relevando as ajudas em eventos como ‘Até o lavar dos cestos é vindima...”, também “no presépio”, entre outras saliências.

Mais, elogiou a utilidade do Parque das Merendas, em que “muitas vezes temos parceria com outros grupos e o presidente disponibiliza sempre as suas equipas para ajudar. É bom receber pessoas, mas com qualidade”.

Agradeceu então, “são estes pequenos gestos”, importantes na gestão de proximidade.