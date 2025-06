Na sua segunda intervenção nas Jornadas Madeira, Carlos Silva lançou uma série de desafios ao próximo executivo da Câmara Municipal do Porto Santo.

Antes demais olhou, com bons olhos, a devolução da verba do IRS, “uma grande batalha do Movimento UNE”, disse.

Quanto aos desafios lançados, apontou à ecotaxa automóvel, à “urgência” de avançar com medidas de salvaguarda do património, à recuperação do património, com o recurso a casas devolutas para criar mais habitação e do património histórico com a requalificação, por exemplo, dos moinhos.

Acrescentou, ainda, que a população precisa de respostas sobre os atrasos nas obras do centro de saúde, sobre a esquadra, o ginásio da escola e o campo de futebol.