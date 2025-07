Carlos Teles admitiu várias situações que criaram instabilidade nos últimos anos, como foram os casos da pandemia e a situação política.

Dando como exemplo, os incêndios que começaram, em outubro de 2023, na freguesia dos Prazeres e só terminou no concelho do Porto Moniz, o presidente da Câmara Municipal da Calheta lembrou, no evento Jornadas Madeira 2025, que decorre hoje no Estreito da Calheta, que a Autarquia foi para o terreno e teve uma resposta pronta e célere, contando com algumas entidades locais, mas também com o Governo Regional.