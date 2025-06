Sónia Silva, professora e responsável pelo Grupo Desportivo do Estreito, quis agradecer a Câmara Municipal que, ao longo destes últimos 13 anos tem apoiado o desporto do concelho, com a melhoria das condições aos praticantes. “O nosso parque desportivo tem vindo a aumentar e a melhorar, muito tem sido feito, mas há muito a fazer”, apontou, reconhecendo os trabalhos da autarquia na melhoria dos espaços, como o pavilhão do Estreito, “há muito desejado e que finalmente é uma realidade”.

A responsável quis destacar que os últimos três atletas que participaram nos jogos olímpicos passaram pelo grupo desportivo do Estreito, há campeões regionais e campeões nacionais, atletas nas seleções nacionais. Isto para reconhecer que tal também se deve ao trabalho dos clubes, das juntas de freguesia e da Câmara Municipal.

Sónia Pereira, presidente da autarquia, comentou que a edilidade tem reconhecido essas conquistas, apoiando os atletas. “Temos vindo a aumentar o apoio financeiro aos nossos clubes desportivos. Reconhecemos o mérito e talento dos nossos atletas”