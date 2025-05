De 5 AL em 2013, a Ribeira Brava passou para quase 3 centenas no corrente ano.

Os números foram divulgados há instantes pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, no evento Jornadas Madeira 2025, do JM. Na iniciativa que decorre na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, no centro da freguesia da Ribeira Brava, o autarca disse acreditar que, com a alteração do PDM, o setor turístico continuará a crescer neste Município.

O presidente da Câmara falou também no Calhau da Lapa, referindo que o acesso ao referido espaço balnear tem sido muito criticado, mas destacou que não consegue fazer tudo e há competências que não são da Autarquia. “Ainda bem que não vou as redes sociais!”, referiu.