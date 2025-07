Questionado por Samuel Nóbrega, que acompanha as Jornadas Santa Cruz através das plataformas do JM, sobre o polémico acesso à praia da Cana Vieira, no Caniço, Milton Teixeira assumiu que o mesmo “dificilmente” vai reabrir.

O presidente da Junta de Freguesia do Caniço disse que o processo está a decorrer, por meio do tribunal, e em termos da cadastral não existe a vereda, lembrando que há dois assuntos: o acesso e a praia em si, que se encontram encerrados pela Proteção Civil.

“Não tem condições de reabrir e dificilmente vai reabrir”, apontou, lembrando que o concelho tem outras prioridades.

Já sobre o miradouro de acesso à praia, Milton afirma que na cadastral tem dono que fechou o acesso. Após alguns contactos com o dono para reabrir, mas neste momento o presidente aguarda resposta.

Houve várias tentativas do dono de legalizar a vereda que a Junta na altura “liderada pelo PSD chutou para canto, nunca aceitou. Aliás, a Câmara na altura do Savino sugeriu à Junta aceitar a sugestão do dono e dava dinheiro à junta para reconstruir...havia a possibilidade de resolver a situação em qualquer custo para a junta e os executivos PSD chutaram para canto”, afiançou.