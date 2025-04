A Casa do Povo e a Junta de Freguesia de São Roque do Faial voltam a organizar, no próximo dia 18 de abril, Sexta-feira Santa, pelas 17 horas, no parque do Centro de Saúde local, o Jogo do Pião. Ao mesmo tempo, na sede da Casa do Povo decorrerá a Caça aos Ovos para as crianças.

“Praticamente já não se jogava ao pião em São Roque do Faial. Há três anos surgiu a ideia de organizar o Jogo do Pião. A pensar nos mais novos fez-se a caça aos ovos. Como a iniciativa teve grande adesão, decidimos voltar a organizar estas atividades”, escreve um comunicado da casa do povo.

Para que a atividade tenha maior participação e entusiasmo, foram criados troféus para os melhores participantes. “Nesse sentido, vamos aferir os jogadores que tenham a pontaria mais afinada”; realçou.

“Para além de recordar os jogos de antigamente, como era o jogo do pião pretendemos, com esta atividade, proporcionar momentos de confraternização entre os participantes nestas iniciativas”; indica ainda.

A Casa do Povo disponibilizará alguns piões para que, mesmo não tendo piões, todos os interessados possam jogar e/ou aprender a jogar o pião.

De realçar que esta atividade é aberta a todos os interessados, bastando para isso vir até ao centro de São Roque do Faial.

No final será oferecido, pela Junta de Freguesia, um lanche a todos os participantes.