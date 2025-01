João Pedro Vieira, antigo secretário-geral do PS-M, enviou hoje uma carta à Comissão Regional do partido, defendendo que todos os militantes, mesmo os que têm quotas por pagar, possam votar nas diretas.

Recorde-se que a Comissão Regional foi convocada ontem por Paulo Cafôfo, com caráter de urgência, com o objetivo de analisar a proposta de pedido de eleições internas no PS-Madeira e emitir um veredito.

Na missiva, à qual o JM teve acesso, João Pedro Vieira dirigiu-se ao presidente do PS-Madeira e ao presidente da Comissão Regional, manifestando preocupações que, segundo afirma, não conseguiu transmitir pessoalmente, após tentativas de contacto telefónico que fez desde a noite de sexta-feira e que, “como sempre vem acontecendo”, se revelaram infrutíferas.

Dado o caráter excecional do momento e a relevância dos procedimentos que serão adotados, João Pedro Vieira defende que a reunião de amanhã deve ser aberta à participação de todos os militantes, mesmo que sem direito de voto, permitindo a todos que assim desejem contribuir ativamente para o processo de definição de regras que será conduzido em condições extraordinárias.

O socialista reforça que as eleições internas que serão convocadas devem permitir a participação de todos os militantes, “sem exceção e independentemente da regularização, ou não, das respetivas quotas, nomeadamente atendendo ao estreitamento dos prazos estatutários que acontecerá nesta situação e que dificultará os procedimentos conducentes ao seu pagamento em tempo útil”.

João Pedro Vieira argumenta ainda que esta sugestão tem como objetivo fomentar a ampla participação dos militantes e de valorizar o ato eleitoral que, conforme frisa, decorrerá “em condições absolutamente excecionais, fora dos termos estatutários e regulamentares habitualmente previstos, beneficiando, assim, o nosso partido e a democracia interna, liberta de outros condicionamentos adicionais de qualquer tipo, para além dos provocados pelos prazos anormalmente curtos da eleição que decorrerá”, remata na carta enviada.

Recorde-se que Paulo Cafôfo anunciou ontem que vai propor a realização de eleições internas à Comissão Regional do partido, defendendo que deverão ocorrer em 31 de janeiro, antes da realização das legislativas regionais antecipadas.