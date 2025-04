Bom dia e bom fim de semana!

- Das 10h00 às 13h00, o Parque Ecológico do Funchal lança a iniciativa ‘Aos Sábados no Parque’. O tema de hoje é ‘Sobrevivente Oculto: A Fascinante História da Enguia e o Seu Ecossistema – Um Peixe Nativo da Madeira’.

- O grande dia chegou! O Festival da Canção Infantil da Madeira sobe ao palco do Centro de Congressos da Madeira, às 16h00, e conta com 14 solistas que vão interpretar 12 canções.

- A Biblioteca Municipal do Funchal recebe, a partir das 16h00, a mostra do projeto ‘AconTECER’.

- Na Bertrand Plaza Madeira, às 16h00, realiza-se a apresentação livro - O QUINTO PESCADOR, de José Rodrigues.

- Pelas 17h00, no Bairro da Quinta Josefina, em Santo António, decorre a apresentação ESCUTAR – Projetos de Residências Artísticas nos Bairros Sociais.

- Acontece a partir das 18h00, no auditório do Centro Cívico da freguesia do Curral das Freiras, o I Encontro de Grupos Corais da Casa do Povo do Curral das Freiras ‘Vozes de Esperança’.

- A Igreja Matriz de São Jorge acolhe, às 19h00, o último concerto do ciclo ‘Barroco a Norte’, com a atuação dos Funchal Baroque Ensemble & Gregório Rojas que será uma homenagem a Johann Sebastian Bach, sob o tema ‘A Espiritualidade na Música Instrumental’.

- Às 21h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, Rua do Matadouro, realiza-se o concerto do grupo Benji’s Toolbox que apresenta o seu álbum de estreia, ‘Making a Toolbox’.

- Decorre o XXIII Rally Paper – LIONS para angariar fundos para os mais carenciados, e o destino final é Machico, no sítio do Piquinho.