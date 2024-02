À semelhança de João Paulo Marques, também João Pedro Vieira defende a ideia de que o debate entre Paulo Cafôfo e Pedro Coelho “não foi um bom debate”, tendo acabado por se tornar “muito difícil e confuso”.

“A certa altura parecia que eram os menos experientes de todos os que participaram nos debates, porque não compreenderam que falando um por cima do outro é impossível ouvir”, apontou.

O comentador do 5.0 considera que os dois cabeças-de-lista passaram mais tempo a discutir “as circunstâncias de cada um” do que propriamente a debater ideias e as propostas das candidaturas. “Acho que ninguém sai beneficiado desse confronto”, afiança.

No que toca ao plano partidário, João Pedro Vieira considera que o mesmo não é o ideal para Pedro Coelho, entendendo que, nesse ponto, é ele que sai prejudicado. Isto, tanto “pela circunstância de ter, a nível nacional, um partido liderado por Luís Montenegro que não só não era unanime dentro do PSD nacional” como pelo facto de, nesta altura, “parece estar de costas voltadas para o PSD-Madeira e em especial para o Albuquerque”.

O que também não abona, prossegue, é o facto de integrar uma coligação “liderada pelo PSD, mas que já prescindiu do CDS”. Ademais, “tem um problema no PSD/M que é um partido sem liderança e completamente destruturado e com Pedro Coelho a tentar puxar a carroça sozinho”.

Neste âmbito, João Pedro Vieira reconhece que Cafôfo tem uma vantagem: “o PS apresenta-se, neste momento, com um líder nacional que tem uma mobilização crescente, Pedro Nuno Santos; no plano regional com uma liderança completamente consolidada e que enfrenta, pelas palavras de Cafôfo, uma lista fraca”.

Já no que concerne ao plano programático, o comentador lamenta que apresentem “mais do mesmo”, sendo que “ninguém é capaz de apresentar as soluções efetivas”.

A finalizar, e pese embora reconheça que os debates têm sido muito benéficos para os eleitores, “ficam aquém do que poderiam ser, nomeadamente o confronto entre Cafôfo e Coelho”.

“Tenho dificuldade em encontrar o vencedor do debate”, reconhece o comentador, entendendo, porém, que Pedro Coelho apresenta-se nestas eleições numa posição mais confortável.