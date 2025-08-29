JM retoma debates em setembro

O Jornal volta a promover um ciclo de debates como forma de contributo para o esclarecimento dos cidadãos antes da reta final da campanha eleitoral para as autárquicas de 12 de outubro.

Este regresso do modelo que iniciámos com as autárquicas de 2017 e repetimos em 2021, mantém o essencial do projeto, mas com ligeiras alterações.

O essencial, é que se trata de um ciclo de debates restrito a dois ou a três candidatos, como explicamos com maior detalhe na edição impressa de hoje.

Em 2017, o JM foi de concelho em concelho, saltando por restaurantes e hotéis. Em 2021, convidámos os candidatos a vir à nossa Redação. Este ano, os 11 debates, um por cada concelho, terão lugar nos estúdios do Canal NaMinhaTerra, em Câmara de Lobos.

Em vez de um debate alargado, o Jornal repete o modo reduzido, limitado a um máximo de três candidatos considerando também os três partidos mais votados nas últimas eleições.

Dito de forma mais simples: convidamos o partido que venceu as eleições autárquicas de 2021 e os partidos que integram a vereação na oposição. Para garantir maior atualidade, convidamos também o partido que esteja entre os três mais votados nas regionais e não esteja integrado nos dois critérios anteriores.

Leia mais na edição impressa de hoje.