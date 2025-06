Bom dia! É segunda-feira!

* O Monte Palace Madeira – Jardim Tropical convida todos os residentes da Região Autónoma da Madeira a celebrarem o Dia da Região e das Comunidades Madeirenses com entrada gratuita entre hoje e amanhã, 1 de julho, das 9h00 às 17h30. A entrada é gratuita para residentes mediante apresentação de comprovativo de residência, que pode ser retirado do portal SIMplifica ou com uma fatura de água, luz, entre outros.

* É hoje hasteada as Bandeiras Azul e de Qualidade de Ouro na Praia da Calheta, momento que marcará o arranque da época balnear naquele espaço. A cerimónia terá lugar junto à receção da referida praia, às 11h00. Para além da presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, no local estará também o diretor regional do Ambiente e Mar, Ara Oliveira.

* Serão hoje entregues, pelas 17h00, os projetos relativos a 44 Hortas Urbanas Municipais, distribuídas por várias freguesias da cidade, numa cerimónia a ter lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra, e da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho.

* Pelas 18h30, terá lugar no Madeira Tecnopolo a exibição do documentário “Whales in a Plastic Ocean”. Este evento gratuito é aberto ao público e incluirá uma sessão de perguntas e respostas com os investigadores que participaram no episódio.