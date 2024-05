Jardim considera que “noivado PS/JPP” foi “erro estratégico”

Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, acredita que o “PSD agradece” o “erro estratégico” protagonizado pelo PS e JPP após as Eleições Legislativas Regionais do último domingo.

Na segunda-feira, recorde-se, o PS e o JPP anunciaram “uma solução de governo conjunta” para o arquipélago.

“Erro ‘estratégico’ o imediatismo da antecipação do ‘noivado’ PS/JPP, apresentado sem substância e até com momentos caricatos. PSD agradece porque, de tão desastrado, alarmou e tocou a rebate nos que, distraídos e discretamente, poderiam ser parceiros pontuais”, escreveu esta quarta-feira o antigo líder do PSD Madeira na rede social X.