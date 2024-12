Jaime Leandro, antigo líder parlamentar do PS, reagiu à queda do Governo Regional com uma publicação nas redes sociais na qual assinala o “momento histórico”, mas sem esconder as dúvidas em relação à capacidade dos partidos da oposição para chegar ao poder. Além disso, reserva particulares críticas para a liderança do seu próprio partido, atirando que Paulo Cafôfo se devia candidatar “à liderança da Disneylândia”.

Numa breve nota, Jaime Leandro começa por dar os parabéns a Miguel Albuquerque, de forma sarcástica, salientando que o presidente do Governo Regional “conseguiu unir toda a oposição”.

Em seguida, o socialista considera que “está demonstrado que, para deitar abaixo, a oposição está preparada, com o Chega a liderar”.

“Agora, falta saber se estarão à altura de ser eleitos para um novo governo. Receio que não, mas espero estar enganado”, escreve o antigo deputado socialista, antes de justificar.

“A julgar pela palhaçada protagonizada pelo PS de PC [Paulo Cafôfo], com cartazes tontos, cá e em Lisboa, fotos de pijama e vídeos da treta, não vamos longe. Penso que se devia candidatar à liderança da Disneylândia”, atira, a concluir.