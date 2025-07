O Grupo Madeira Quality Care promove hoje a iniciativa ‘Balões do Cuidado’, uma ação simbólica e sensível que será realizada entre as 10h00 e as 12h00, nas ruas do Funchal, como forma de homenagem aos avós e de sensibilização para a importância do cuidado à população sénior.

O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, entrega diplomas aos formandos do Curso de Língua Portuguesa, Literatura e Cultura Madeirenses, pelas 10h00, na Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas.

O representante da República para a RAM, Ireneu Barreto, recebe no Palácio de São Lourenço, pelas 10h30, para cumprimentos de despedida o Comandante da Zona Militar da Madeira. Uma hora mais tarde, o major-general Manuel Pedro apresenta também cumprimentos ao presidente do Governo Regional, na Quinta Vigia.

Pelas 15h00, realiza-se uma conferência de imprensa, no Salão Nobre da CMF, pelo vice-presidente, Bruno Pereira, de apresentação das alterações rodoviárias na cidade do Funchal para os dias do Rali da Madeira, que estará, na estrada, entre 31 de julho e 2 de agosto.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará pelas 16h00, no IVBAM, Rua dos Ferreiros, na apresentação de um mural em homenagem à Bordadeira de Casa.

Decorre pelas 18h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico, a apresentação do livro ‘Família Ferreira’, de Jo-Anne Ferreira, professora e Conselheira das Comunidades Madeirenses em Trinidad e Tobago. O livro será apresentado pelo Cônsul Honorário da África do Sul, Gonçalo Nuno.

O próximo episódio do podcast ‘Madeira Soundscape’ com selo JM, será gravado hoje, às 19h00, na FNAC do centro comercial Madeira Shopping, tendo como convidada a jovem cantora e compositora natural da Madeira LEO on Stage e apresentado por Ricardo Relvas, locutor da rádio 88.8 JM FM. O podcast estará disponível nas plataformas Spotify, Apple Music, YouTube, e nos meios do JM.