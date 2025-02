Tem hoje início um workshop de Tecelagem nas instalações do Instituto do Vinho, do Bordado e da Artesanato da Madeira, na Rua dos Ferreiros, 152, no Funchal. Segundo explica o IVBAM, em nota de imprensa, esta ação decorre até sexta- dia, 21 de fevereiro, num total de 20 horas, e é ministrada por Jenita Spínola, artesã reconhecida na arte da Tecelagem, por este Instituto, e formadora têxtil.

“Jenita Spínola tem uma vasta experiência na área da Tecelagem tendo ao longo de vários anos realizado trabalhos de referência nesta área que comprovam a sua experiência e saber-fazer. No final do ano passado, Jenita Spínola viu reconhecido o seu trabalho, no âmbito do Prémio de Valorização do Artesanato Regional 2024, com o segundo prémio na vertente tradicional”, refere a nota.

Os participantes neste workshop vão poder contactar com o tear e aprender técnicas ancestrais de elaboração de uma peça de tecelagem da sua autoria.

Este workshop está inserido num conjunto de ações definidas pelo IVBAM que têm como objetivo valorizar e promover as artes e ofícios tradicionais da Madeira. Ainda neste mês de fevereiro, de 24 a 28 de fevereiro decorre um workshop de olaria que será orientado por Miguel Ramos, reconhecido artesão nesta arte.