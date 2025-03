O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) assinala, pela primeira vez, o “Dia Mundial do Artesão”, celebrado a 19 de março, tendo organizado para o efeito, um programa multidisciplinar, que celebra as Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira e destaca os artesãos como principais precursores das nossas tradições.

É com este intuito que o IVBAM apresenta, ao público em geral, a “Semana do Artesão”, que acontece de 17 a 22 de março, com um programa variado que engloba, entre outras iniciativas, workshops, exposições, sessões de artesanato ao vivo e respetiva venda, e ainda uma mesa redonda, com várias figuras relacionadas com o Artesanato, sob a temática “Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira: Preservação e Inovação”.

Todas estas ações decorrem nas instalações do IVBAM, na Rua dos Ferreiros, 152, no Espaço “Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira”, local que tem vindo a assumir uma relevância crescente, como local satélite para a divulgação e consequente promoção do artesanato regional.

Programa da “Semana do Artesão”:

- Exposição e venda com a presença dos projetos: As Marias, Maui Sucri e A Bordadeira;

- Demonstração da arte de bordar Bordado da Madeira, com um grupo de seis Bordadeiras de Casa;

Exposições:

17a 22/03 – Exposição “Bordado em movimento”, da autoria do projeto Bailha;

17 a 31/03 – Exposição “Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira: Tradição e Inovação”;

Workshops:

17/03 | 10h às 13h | Tapeçaria;

17/03 | 13h às 17h | Tecelagem;

17 a 22/03 | Iniciação aos Embutidos;

22/03 | 10h às 13h – Workshop de Bordado Madeira com o projeto Bailha

Outro momento a destacar é a apresentação da coleção cápsula do projeto Bailha, no dia 16 de março, pelas 16h, seguindo-se uma Mesa Redonda, com a participação de David Oliveira, fundador da marca Bailha, Marisa Santos, vogal do Conselho Diretivo do IVBAM, Martinho Mendes, Professor e Sara Faria, Bordadeira. Esta será a primeira coleção desta marca com selo de certificação de Bordado da Madeira, atribuído pelo IVBAM.

Terminada a “Semana do Artesão”, o IVBAM continuará a promover o Artesanato Regional, através de um workshop de Barretes de Orelhas, de 24 a 28 de março, que decorre no Espaço “Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira”, sob orientação de Luz Ornelas, técnica do IVBAM e artesã certificada em “confeção de artigos de malha”, ofício em que se integra a manufatura dos também designados Barretes de Vilão e membro do Coletivo “Enfia o Barrete”, um projeto de revitalização desta arte. A participação neste workshop requer inscrição prévia para o email promocao.ivbam@madeira.gov.pt, e respetivo pagamento de 35€.