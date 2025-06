IVBAM promove ‘Maratona das Artes & Ofícios’

A primeira edição da ‘Maratona das Artes & Ofícios’, promovida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) realiza-se sábado, dia 21, entre as 10h00 e as 17h00, com entrada livre.

De acordo com um comunicado do IVBAM, trata-se de um evento informal, com um programa diversificado e multidisciplinar, aberto ao público em geral, com oficinas, artesanato ao vivo e visitas guiadas e autónomas.

As oficinas decorrem na Tanoaria, na Oficina e na Sala da Galeria, as quais são complementadas com a presença de artesãos e marcas que vão expor e vender as suas criações.

O IVBAM destaca a realização de duas oficinas direcionadas, em especial, a pais e filhos, uma de Bordado da Madeira e outra orientada para a construção de um trapezista em madeira. Decorrem ainda, ao longo da Maratona, vistas guiadas ou livres à Exposição Permanente ‘Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira’.

Com o objetivo de aproximar os madeirenses e visitantes ao Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, aos artesãos, às marcas artesanais e ao saber-fazer das diferentes artes, o IVBAM apresenta um programa que inclui diversas oficinas orientadas por artesãos reconhecidos, as quais acontecerão em dois horários distintos, de manhã, entre as 10h00 e as 13h00.

Haverá pintura de azulejos, com a artesã Ana Paula Gomes; tapeçaria da Madeira, com a bordadeira de casa Rita Santaniello; bordado da Madeira, com a bordadeira de casa Firmina Abreu, e ainda barretes de Orelhas, com a artesã Luz Ornelas.

Entre as 14h00 e as 17h00 decorrem três oficinas: Trapezista em madeira com a Artesã Luz Ornelas, direcionada para pais e filhos (não exclui participações individuais); bordado da Madeira com a Bordadeira de Casa Ana Luisa Santos, direcionada para mães e filhas (não exclui participações individuais), e obras em Madeira com o artesão Cristian Júnior.

A participação nestas oficinas requerer uma inscrição prévia para o email: promocao.ivbam @madeira.gov.pt, tal como pagamento, cujo valor será comunicado na resposta ao email.

De destacar ainda do programa desta Maratona a participação da marca Pica Pau, especializada em jogos tradicionais, sendo que, ao longo do dia decorrem diversas demonstrações e os visitantes poderão usufruir destes jogos, contruídos em tamanho gigante, resultando de uma experiência diferenciada e divertida.

No que diz respeito à exposição e venda, a Maratona das Artes&Ofícios conta com a presença da Maui&Sucri e Jenita Spínola com acessórios de moda e decoração feitos a partir da tecelagem tradicional; As Marias, com acessórios de moda com Bordado da Madeira, Trindade Vieira na cerâmica, Ana Paula Gomes na azulejaria e Pica Pau nos jogos tradicionais.

Com este evento, o IVBAM pretende reforçar a ligação da comunidade ao artesanato regional, facilitando o acesso ao saber fazer específico de cada arte e ofício, ao mesmo tempo que aproxima famílias, amigos e demais interessados em aprofundar conhecimentos sobre estas matérias.