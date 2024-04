IVBAM desselou Vinho da Roda que viajou no Navio-Escola Sagres

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira realizou hoje a cerimónia de desselagem do Vinho da Roda. Um evento que contou com a presença da secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, e do comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira.

O Vinho da Roda iniciou viagem no Navio-Escola Sagres, depois deste ter zarpado de lisboa no dia 24 julho de 2022 em direção ao Brasil, com vista à participação nas comemorações dos 200 anos da independência daquele país. O navio efetuou uma passagem pelo Arquipélago da Madeira, onde embarcou, no dia 29 de julho, uma pipa de 100 litros de Vinho Madeira do Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira com o objetivo de recriar a epopeia do chamado ‘Vinho da Roda’. Esta viagem, que teve a duração de três meses, efetuou estadias em diversos portos dos quais Salvador da Baía e Mindelo (Cabo Verde), sendo que a permanência no Porto do Funchal foi entre os dias 29 de julho a 1 de agosto.