Hoje e amanhã, os discentes de especialização em organização de eventos deslocam-se especificamente à Região Autónoma da Madeira para apresentar e discutir as melhores práticas de organização e gestão de eventos.

De acordo com informação veiculada pelo ISAL, o principal objetivo desta iniciativa é «proporcionar aos participantes uma experiência enriquecedora, ampliando os seus horizontes tanto a nível académico como cultural». Além disso, o projeto visa fortalecer os laços entre estudantes e ao mesmo tempo desenvolver competências essenciais para a gestão de projetos e para a comunicação intercultural.

“Esta é uma experiência que além de incentivar o intercâmbio académico, reforça a importância da cooperação internacional na formação de futuros profissionais da área de eventos”, afirma a organização numa nota enviada à redação.

A programação do projeto conta com a realização de workshops e palestras dirigidas a discentes da Licenciatura de Turismo do ISAL e a realização de visitas orientadas ao património cultural edificado regional. O projeto é apresentado no âmbito das unidades curriculares de Organização e Gestão de Eventos e Marketing Turístico, sob lecionação do docente Diogo Goes.

Sancha de Campanella, vice-diretora-geral do ISAL, destaca a importância do estabelecimento de parcerias estratégicas para a internacionalização das instituições académicas e para a divulgação da produção científica e das melhores práticas no âmbito da organização de eventos, à escala internacional.