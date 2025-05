No âmbito das comemorações do Centenário da chegada das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, realizou-se, esta manhã, com um grupo de pessoas assistidas, colaboradores e Irmãs da Casa de Saúde e ainda a mascote criada para a comemoração deste centenário, a Menina da Hospitalidade, a plantação de 100 árvores.

A iniciativa decorreu em parceria com o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, no Parque Ecológico do Funchal.