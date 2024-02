Ireneu Barreto faz declaração pública amanhã

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), juiz conselheiro Ireneu Barreto, anunciou há instantes que irá fazer amanhã, dia 17 de fevereiro, uma declaração pública à população madeirense.

A comunicação está agendada para as 15 horas, no Palácio de São Lourenço.

Recorde-se que o representante da República para a Madeira esteve hoje reunido, no Palácio de Belém, com Marcelo Rebelo de Sousa, antes de anunciar uma decisão sobre a crise política no arquipélago, na sequência da demissão do presidente do Governo Regional.