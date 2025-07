O representante da República para a Madeira disse, hoje, estar convencido que a Semana do Mar, no Porto Moniz, é única na Região. Ireneu Barreto, que esteve na entrega de prémios dos Jogos do Mar, iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Porto Moniz, agradeceu, em nome da República, todos aqueles- desde o presidente da Autarquia até todos os intervenientes- o facto de tornarem possível o referido evento.

Ireneu Barreto, que se fez acompanhar de Emanuel Câmara, aproveitou a ocasião para deixar duas palavras sinceras ao presidente da Autarquia. Uma delas foi um agradecimento pelos três mandatos de Excelência. No entender do representante da República, Emanuel Câmara colocou o Porto Moniz no mapa da Região. Por outro lado, deixou ao autarca, o melhor sucesso no exercício daquelas que serão as novas funções.