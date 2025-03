O representante da República para a Região, Ireneu Barreto, recebe – ao longo desta manhã e com continuação para o período da tarde – as 6 forças partidárias que terão assento na nova Assembleia Legislativa Regional, conforme vontade dos mais de 142 mil eleitores votantes que, no passado domingo, 23 de março, foram às urnas para eleger a composição do parlamento madeirense.

Agora, é tempo de Ireneu Barreto realizar a consulta aos partidos, começando pelo partido mais votado (Partido Social Democrata), até ao menos votado (Iniciativa Liberal).

Pelas 9h30, o juiz conselheiro recebe a comitiva social-democrata, cujo partido obteve 43,43% dos votos, traduzindo-se em 23 deputados (a um da maioria por forma a garantir a estabilidade governativa, aparentemente resolvida com um acordo de incidência parlamentar e governativa com o Centro Democrático Social, CDS-PP, sendo justamente essa proposta que hoje, naturalmente, vem para cima da mesa no Palácio de São Lourenço).

O segundo partido mais votado, o Juntos Pelo Povo, é recebido pelas 10h15. O partido que é tido como um dos grandes vencedores da noite de domingo, passou a ser a segunda força política mais votada na Madeira. Foram 21,05% dos votos e um total de 11 deputados, mais dois do que na anterior legislatura.

Segue-se a audição com o Partido Socialista, pelas 11 horas, um dos vencidos da noite eleitoral, perdendo – não só a eleição para Miguel Albuquerque – como também a segunda posição para o JPP. Foram 15,64% dos votos e 8 deputados.

O Chega é ouvido pelas 11h45, força política que se fixou nos 5,47% e não foi além dos 3 deputados.

O Centro Democrático Social é a estrutura que se segue na agenda de Ireneu Barreto, a receber os centristas pelas 12h30, eles que obtiveram 3,00% da preferência dos eleitores, traduzindo-se em 1 deputado.

Por fim, a Iniciativa Liberal, com 2,17% dos votos e 1 deputado é o último partido a vir ao Palácio de São Lourenço, o que está estimado pelas 14h15.

O representante da República, após estas audiências, fará uma declaração, sendo expectável que – tendo em conta o quadro resultante do ato eleitoral – convide o líder do PSD, partido mais votado, a formar governo. Será o XVI Governo Regional da Madeira.