O Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira (IPTL) assinalou, no passado dia 18 de julho, um momento marcante na vida académica dos seus estudantes finalistas com a realização da Cerimónia da bênção das capas. O evento teve lugar na Igreja do Colégio, no Funchal, reunindo familiares, docentes, colaboradores, direção, parceiros institucionais e amigos da comunidade educativa.

A cerimónia, de forte simbolismo e carregada de emoção, homenageou os 59 formandos dos cursos de Técnico de Desporto e Técnico de Mecatrónica Automóvel, celebrando o final de uma etapa marcada por desafios, aprendizagens e crescimento pessoal e profissional.

Após o momento litúrgico, a celebração estendeu-se à Sala dos Arcos – Reitoria, situada na Rua do Castanheiro, onde decorreu um convívio informal entre alunos, professores e familiares.