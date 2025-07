Cerca de 17 anos depois, Victor Prior cessou oficialmente funções delegado do Instituto Português Mar e da Atmosfera na Madeira, após ter assumido já cargo de diretor do Departamento de Meteorologia e Geofísica, em Lisboa, que passa a se dedicar agora em exclusividade.

Esta terça-feira, a sede da Delegação Regional no Observatório Meteorológico do Funchal, (Lazareto) recebeu cerimónia de tomada de posse do seu sucessor Ricardo Tavares, para um mandato de três anos.

No arranque desta missão, Tavares não se poupou nos elogios a Prior e no legado que recebe, “Tive a sorte de encontrar um serviço muito bem estruturado. O dr. Victor Prior recuperou este Observatório, que hoje dispõe de condições muito, muito boas”, explanou, numa constatação que, ainda assim, não deixa de perspetivar um “um desafio enorme”, mas revela-se “com muita vontade e esperança” de contribuir para o sucesso.

Acerca da sua nova casa, pelos menos nos próximos três anos, Ricardo Tavares disse que a primeira impressão não poderia ser melhor. “A Madeira parece-me uma região extraordinária. Do que vi até agora, estou maravilhado”, conforme as suas palavras, tendo a seu lado precisamente Victor Prior e ainda o presidente do IPMA, José Guerreiro, que se deslocou à Madeira para este ato de passagem de poderes.

Ricardo Conceição Tavares, nascido em Lisboa em abril de 1975 é licenciado em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais, pelo Instituto Superior de Agronomia. Em 2002 ingressa no então Instituto de Meteorologia, como bolseiro de Investigação Científica, tendo passado a integrar os quadros deste instituto como técnico superior a partir de 2009.

Participou em diversos projetos nacionais e internacionais, com especial relevo para projetos ligados a Incêndios Florestais e à agricultura na área da Deteção Remota.

Foi meteorologista operacional no Centro de Previsão entre 2009 e 2021, onde realizou a vigilância e previsão do estado do tempo e do mar para Portugal Continental e Arquipélago da Madeira.

Desde setembro de 2021 era o chefe da Divisão de Meteorologia Aeronáutica do IPMA, sendo representante em vários Grupos internacionais de meteorologia aplicada à Aeronáutica.