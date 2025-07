As temperaturas na Madeira devem subir a partir desta sexta-feira, com o tempo quente a prolongar-se durante o fim de semana e o início da próxima semana. A previsão é avançada por Ricardo Tavares, delegado regional do IPMA na Madeira, em declarações à rádio 88.8 JMFM.

“A ideia agora é as temperaturas subirem, a partir de sexta-feira principalmente, durante o fim de semana e início da próxima semana”, afirmou. Nas vertentes sul da ilha da Madeira, prevê-se uma subida de dois a três graus, com os termómetros a aproximarem-se dos 30 graus. No norte da ilha e no Porto Santo, a subida será menos significativa.

O aumento será mais acentuado nas terras altas, onde se espera uma subida de oito a nove graus. “Vamos ter temperaturas nas terras altas da ilha da Madeira também próximas dos 30 graus”, indicou Ricardo Tavares, sublinhando que ainda existe “alguma incerteza sobre a duração deste episódio de tempo quente”, embora se preveja a sua manutenção no início da próxima semana, mesmo que com ligeira descida.

Já o vento deverá intensificar-se esta quarta-feira, tornando-se mais significativo na quinta e sexta-feira. “Prevê-se que poderá haver rajadas da ordem dos 65 km/h nos extremos oeste e leste da Ilha da Madeira e na ordem dos 75 a 80 km/h nas terras altas”, alertou. A intensidade deverá começar a diminuir no sábado.

As previsões apontam para possíveis perturbações na operação aérea. “Sim, podem [afetar o Aeroporto Cristiano Ronaldo]. Estará ali no limite e é provável que pontualmente possa a operação do aeroporto ser afetada”, referiu o delegado regional do IPMA.