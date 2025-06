O Madeira Tecnopolo será palco, no próximo dia 30 de junho, pelas 18h30, da exibição do documentário ‘Whales in a Plastic Ocean’. Um evento que assinala o lançamento do mais recente episódio da série documental Changing Seas, filmado na Madeira em outubro passado, e que se debruça sobre a crescente ameaça da poluição por plástico e o seu impacto na vida dos oceanos, como dá conta uma nota enviada à redação.

O episódio conta com a investigação do MARE-Madeira/ARDITI/UMa e da Direção Regional do Ambiente e do Mar, numa iniciativa gratuita e aberta ao público e que incluirá uma sessão de perguntas e respostas com os investigadores que participaram no episódio.

Changing Seas, uma série de televisão pública norte-americana produzida pela South Florida PBS, explora questões ambientais urgentes. Agora, na sua 17.ª temporada, o documentário destaca o que está a ser feito na Madeira, no episódio ‘Baleias num Oceano de Plástico’.

Segundo a nota, a investigadora Ana Dinis, uma das especialistas envolvidas no projeto MIMA apresentado no documentário, refere que “na zona crepuscular do oceano, onde a luz se desfaz em sombras, investigamos como macroplásticos se camuflam como presas, enganando predadores marinhos e ameaçando o equilíbrio dos ecossistemas”. Utilizando técnicas que vão desde a análise acústica dos plásticos em profundidade até à modelação de dados para prever os pontos de acumulação do lixo marinho, mostrando como a ciência pode apoiar políticas eficazes e o envolvimento público.

Embora focado na Madeira, o episódio destaca a dimensão global do problema e a importância da colaboração internacional para solucioná-lo.