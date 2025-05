A Câmara Municipal do Funchal informa, em comunicado, que, para efetuar trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável, será interrompido, hoje, o abastecimento de água na zona do Caminho do Terço, freguesia de Santa Maria Maior.

A interrupção no abastecimento de água, com início às 21:00, terá a duração prevista de quatro horas.

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são: Caminho do Terço; Entrada 13 do Caminho do Terço; Rua Alto do Faial; Caminho do Palheiro; Impasse 1 do Caminho do Palheiro; Beco da Sociedade; Rua da Pedra Sina; Entrada da Pedra Sina; Caminho do Pasto; Rampa do Caminho do Pasto; Beco do Pasto; Azinhaga do Pasto; Ladeira do Farrobo de Baixo; Vereda do Farrobo de Baixo; Travessa da Quinta do Pasto; Rua Conde Carvalhal.

“As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis”, garante a autarquia.