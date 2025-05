A Câmara Municipal do Funchal informa, em comunicado, que, por motivo de trabalhos de abertura de vala para substituição do coletor de águas residuais, será necessário interromper a circulação rodoviária na Rua da Levada de Santa Luzia, no segmento entre a Rua Eng. Adelino Amaro da Costa e a Rua Pedro José de Ornelas, a partir do dia 2 de junho, segunda-feira, e por um período estimado de dez dias.

Durante esta interrupção, a carreira n.º 26 dos Transportes Públicos circulará pela Rua Nova Pedro José de Ornelas e Rua Pedro José de Ornelas, vice-versa. A carreira n.º 70 efetua o seu trajeto normal.

Como alternativa ao trânsito em geral, deverá ser utilizada a Rua Pedro José de Ornelas, Rua Nova Pedro José de Ornelas e o Caminho do Monte.

A autarquia do Funchal agradece a compreensão dos condutores para os transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local.