A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu conta, esta manhã, que âmbito da empreitada municipal ‘Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho’, será necessário proceder a alterações temporárias na circulação rodoviária para a realização de trabalhos de pavimentação, a cargo das empresas TECNOVIA e JAP.

A realização destas empreitadas faz parte da deliberação aprovada pela CMF em outubro de 2024, num investimento inicialmente previsto de três milhões de euros. Contudo, como destacou Bruno Pereira, o processo de adjudicação resultou num valor final ligeiramente inferior, fixando-se em dois milhões de euros, na sequência de concurso público.

Rua João Paulo II

De hoje a 1 de março, a circulação rodoviária será interrompida no sentido oeste-este da Rua João Paulo II, mantendo-se a circulação normal no sentido este-oeste.

Como alternativa, as carreiras 24 e 83 da Horários do Funchal, assim como os condutores que pretendem circular no sentido oeste-este, podem optar por circular pela Rua Velha da Ajuda em direção à Rua da Casa Branca ou pela Estrada Monumental.

Ainda no âmbito da empreitada municipal “Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho”, a realizar pela JAP, a Câmara Municipal do Funchal torna público que, de igual forma, torna-se necessário proceder às seguintes alterações temporárias à circulação rodoviária:

Monte

Caminho dos tornos

De hoje a sexta-feira, 21 de fevereiro, fica interrompida a circulação rodoviária e proibido o estacionamento no Caminho dos Tornos, entre o n.º 35 de polícia e o Largo da Corujeira, onde encontram-se o Caminho dos Saltos e o Caminho Novo da Levada da Corujeira;

A carreira n.º 19 da Horários do Funchal irá realizar término de viagem na paragem do Largo da Corujeira pelo que a viagem entre esse término e o n.º 35 de polícia do Caminho dos Tornos, será garantida através de uma carrinha da Câmara Municipal do Funchal, das 07h00 às 10h00 e das 16h00 às 20h00, que circulará pelo Caminho dos Saltos, Estrada dos Marmeleiros, Estrada da Corujeira, Caminho dos Marcos e o n.º 35 de polícia do Caminho dos Tornos.

Caminho dos saltos

Data prevista de 24 de fevereiro a 3 de março: Fica interrompida a circulação rodoviária e proibido o estacionamento no Caminho dos Saltos, entre o Largo da Corujeira e a Estrada Comandante Camacho de Freitas;

A carreira n.º 19 da Horários do Funchal, com destino à Levada da Corujeira (subida) circula até o entroncamento da Estrada Comandante Camacho de Freitas com o Caminho dos Saltos, prosseguindo em direção à Rotunda da Fundoa, onde realiza o fim/início de viagem, com retorno pelo mesmo percurso;

A carreira com destino ao Caminho dos Marcos (subida), circula até ao cruzamento da Estrada Comandante Camacho de Freitas com a Estrada dos Marmeleiros, prosseguindo em direção à Estrada da Corujeira, Caminho dos Marcos, Caminho dos Tornos e Levada da Corujeira, onde realiza o fim/início de viagem, com retorno pelo mesmo percurso;

Fica proibido o estacionamento no Caminho dos Marcos entre o entroncamento com a Estrada da Corujeira e o n.º 27 de polícia do Caminho dos Marcos, de forma a permitir a circulação do transporte público no percurso alternativo.

Estrada da Corujeira

Data prevista de 04.03.2025 (terça) a 21.03.2025 (sexta)

Fica condicionada a circulação rodoviária a uma via de trânsito na Estrada da Corujeira, entre o cruzamento com o Caminho das Tílias e entroncamento do Tanque, permitindo a circulação em ambos os sentidos de forma alternada, através de coordenação por sinalização luminosa temporária;

Como alternativa os condutores podem optar por circular pela Estrada dos Marmeleiros e Estrada Regional 103.

Estrada dos marmeleiros

Data prevista de 24.03.2025 (segunda) a 28.03.2025 (sexta)

Fica condicionada a circulação rodoviária a uma via de trânsito na Estrada dos Marmeleiros, entre o entroncamento do Tanque e o entroncamento com o Caminho da Portada de Santo António, permitindo a circulação em ambos os sentidos de forma alternada, através de coordenação por sinalização luminosa temporária;

Como alternativa os condutores podem optar por circular pelo Caminho da Portada de Santo António.

A autarquia salienta que é “expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e envolvência imediata; o acesso e saída das residências, garagens e parques de estacionamento, será realizado em conformidade com o desenvolvimento da obra”.

A CMF agradece a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que se solicita a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente.

Os horários de funcionamento e percursos alternativos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/;

Para mais informações acerca de alterações rodoviárias consulte a plataforma municipal https://infomobilidade.funchal.pt/.

Além destas intervenções, Bruno Pereira reforça que a Câmara Municipal do Funchal mantém um levantamento contínuo do estado das estradas, assegurando obras prioritárias em vias hierarquicamente superiores, por onde circulam transportes públicos e veículos de carga. Nos próximos anos, a atenção será voltada para obras em estradas de acesso local, garantindo uma requalificação progressiva e abrangente.