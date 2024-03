A International Sharing School deverá receber alunos nas novas instalações - que vão funcionar no antigo seminário do Funchal - já no próximo ano letivo 2024/25.

O investimento, avaliado em 15 milhões de euros, vai permitir aumentar a capacidade dos atuais 250 para 500 alunos e reforçar o pessoal de 50 para 85 funcionários.

As novas instalações já estão a ser construídas neste momento.

A nova escola tem vindo a realizar vários protocolos com ordens profissionais - engenheiros, enfermeiros, médicos, advogados, etc. -, oferecendo um desconto de 20% para os filhos destes profissionais.

Além disso, nesta fase lançamento, o CEO da International Sharing School, Miguel Ladeira Santos, anunciou que as famílias madeirenses terão um desconto de 25%. O anúncio foi feito hoje, durante a apresentação do projeto, numa unidade hoteleira no Funchal.

O currículo desta escola privada é reconhecido pelo sistema de educação português e é considerado mais vantajoso para aqueles alunos que, mais tarde, queiram ter uma experiência internacional, segundo disse o responsável.