Está na hora de pôr o espírito aventureiro à prova. No próximo 5 de julho, o Fórum Madeira convida todos — dos curiosos aos mais competitivos — a participar no 1.º Troféu de Orientação ARCA d’Ajuda, uma prova oficial aberta ao público e pensada para todos os níveis.

Em parceria com a ARCA d’Ajuda, o Fórum Madeira vai transformar a zona da Ajuda num verdadeiro percurso de descoberta, com trilhos acessíveis a iniciantes, famílias, jovens e atletas experientes. O ponto de partida será no emblemático Jardim Suspenso.

Se gosta de desporto ao ar livre, de desafios diferentes e quer viver uma tarde de superação, movimento e diversão, esta é a oportunidade, pois as inscrições encerram já no dia 30 de junho!

Dia 05 de Julho:

13h00 – Abertura do Secretariado no local da prova – Praça Central do Forum Madeira

15h30 – Início da Competição (Sprint)

17h00 – Fim da competição

17h15 – Entrega de prémios

O 1º Troféu de Orientação ARCA d’Ajuda / Forum Madeira é organizado pela Associação Recreativa e Cultura da Ajuda, em colaboração com o Clube Aventura da Madeira em parceria com o Forum Madeira.