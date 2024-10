Inquérito JM: Maioria dos votantes não concorda com a permissão para construção na frente-mar sul do Porto Santo

A maioria (60.8%) dos 370 leitores do JM que votaram no inquérito referente à permissão para construção na frente-mar sul do Porto Santo não concorda com a medida.

Outros 18,9% dos votantes consideraram que dependo do projeto, 10% são a favor da permissão e os restantes 8,4% concordam mas só para infraestruturas públicas.

A partir de hoje, o JM lança um novo inquérito, desta feita intitulado ‘Concorda com a redução do horário de animação noturna no Funchal?’. Para votar, basta deslizar para baixo no site do Jornal.