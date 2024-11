A maioria dos participantes do inquérito que o JM lançou recentemente sobre o novo feriado de 2 de abril, para comemorar a Autonomia madeirense, concorda com a iniciativa proposta pela Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 anos da Autonomia.

À pergunta “Concorda com a introdução de um novo feriado a 2 de Abril do Dia da Autonomia?”, responderam afirmativamente 58,2% dos 304 participantes no inquérito.

A segunda resposta mais votada foi daqueles que discordam da ideia de introduzir este novo feriado, o qual ainda precisa da aprovação da Assembleia Legislativa da Madeira. Mostraram-se frontalmente contra 19,1%.

Há ainda outros 12,2% dos participantes que consideraram que “já temos feridos suficientes” e 10,5% que disseram que “há melhores maneiras de celebrar a autonomia”.

Recorde-se que a Estrutura de Missão, presidida por João Cunha e Silva, escolheu esta data por ter sido a 2 de abril de 1976 que a nova Constituição Portuguesa foi aprovada, ficando nela consagrado que “os arquipélagos dos Açores e da Madeira constituem regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos e de órgãos de governo próprio”.