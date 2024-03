Gonçalo Camelo, cabeça de lista da IL considera o CINM fundamental para atração de investimento para a Região Autónoma e para a criação de postos de trabalho qualificados.

A candidatura da Iniciativa Liberal ‘Madeira A Crescer’ reuniu-se hoje com a Dixcart, uma das primeiras empresas de serviços internacionais a estabelecer-se na Madeira.

O encontro decorreu no âmbito da campanha para as eleições legislativas do dia 10 de março e teve como objetivo apresentar as propostas do programa eleitoral da IL e analisar as medidas para o reforço da competitividade do Centro Internacional de Negócios da Madeira.

A reunião contou com a participação do cabeça da IL pela Madeira, Gonçalo Maia Camelo, bem como de outros membros da lista.

No final do encontro Gonçalo Maia Camelo considerou o CINM um “instrumento fundamental para a Região Autónoma da Madeira, nomeadamente no que diz respeito à atração de investimento estrangeiro, á criação de postos de trabalho qualificados, à diversificação da economia regional e ao aumento da receita fiscal.”

O cabeça de lista da Iniciativa Liberal reforçou ainda o seu compromisso, caso seja eleito à Assembleia da República, no dia 10 de março, de “trabalhar tendo em vista a defesa intransigente do CINM e o reforço da sua competitividade.”

Entre as medidas apresentadas, Gonçalo Maia Camelo destacou a alteração das regras relativas à criação de postos de trabalho, à realização de investimentos e à localização das atividades, que considera restritivas e injustificadas.

O cabeça de lista da IL apontou ainda a criação do Registo Internacional de Aeronaves, “já autorizado pela Comissão Europeia e que carece de regulamentação por parte do Governo Regional”c omo outra das medidas a adotar tendo em vista a dinamização do CINM.