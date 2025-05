A Iniciativa Liberal (IL), apresentou uma proposta para uma reforma profunda do regime de licença parental, defendendo o alargamento da licença inicial para seis meses com remuneração a 100%. A medida visa incentivar a natalidade, apoiar as famílias portuguesas e promover a igualdade entre trabalhadores dependentes e independentes.

Segundo João Côrte Fernandes, cabeça de lista da IL pelo círculo eleitoral da Madeira às eleições legislativas de 18 de maio, a proposta pretende garantir uma compensação total durante um período considerado “crucial na transição familiar”, promovendo o vínculo precoce entre pais e filhos sem penalizações económicas. “Este apoio é essencial para evitar que os agregados familiares mais vulneráveis sejam desproporcionalmente afetados”, destacou o candidato.

“Queremos facilitar a conciliação entre vida profissional e familiar para todos os trabalhadores, devolvendo às famílias liberdade de escolha e maior capacidade financeira”, afirmou João Côrte Fernandes.