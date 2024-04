Iniciativa Liberal Machico alerta para perigo na escarpa da Queimada

A Iniciativa Liberal Machico, defende uma intervenção na escarpa sobranceira à Estrada Municipal da Queimada, tendo em conta que “depois da última intervenção da limpeza do material perigoso na encosta da queimada, feita pelos rocheiros o problema não ficou resolvido”.

“A Câmara Municipal, depois de um parecer do LREC, chamou a atenção para a perigosidade da encosta e da necessidade da limpeza de alguns materiais rochosos instáveis”, aponta, criticando o executivo por “mesmo assim” ter decidido “astar milhares de euros no asfaltamento da via. Depois é que fez a limpeza da escarpa, através dos rocheiros, destruindo o tapete novo”, sendo que “o problema foi menorizado” mas “o perigo continua lá”.

Deste modo, a IL Machico pede “uma rápida intervenção da Câmara e do Governo Regional a fim de encontrarem soluções de financiamento, através de contrato-programa ou acesso a fundos comunitários, através do programa para prevenção e mitigação de riscos nas arribas, para a concretização da obra”.

“Por tudo isso a Iniciativa Liberal Machico, defende a construção do acesso à via-rápida, prometido pelo Governo Regional, na entrada do Parque Desportivo de Água de Pena, para facilitar o acesso a Machico, aquando da intervenção na encosta”, remata.