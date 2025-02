Depois de ter sido conhecida a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que agravou as medidas de coação anteriormente aplicadas a Pedro Calado, ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, determinando a apreensão do seu passaporte, a Iniciativa Liberal-Madeira emitiu, esta sexta-feira, um comunicado no qual reforça a exigência de transparência e escrutínio das lideranças políticas.

“A crescente exposição de membros do atual PSD-Madeira em casos que envolvem a justiça evidencia, por um lado, a falência da liderança de Miguel Albuquerque e, por outro, a sua incapacidade de continuar a governar a Madeira de forma eficaz, transparente e responsável”, pode ler-se na nota enviada às redações.

O comunicado assinado pelo coordenador regional da IL, Gonçalo Maia Camelo, sublinha que “sem que tal coloque em causa a presunção de inocência de que todos os arguidos beneficiam, para a Iniciativa Liberal-Madeira, os impactos destes episódios afetam as instituições políticas, a capacidade governativa e minam a confiança dos madeirenses nos seus decisores políticos”.

“Por isso mesmo, a IL-Madeira considera fundamental uma mudança urgente na Região Autónoma, com o objetivo de restaurar a confiança nas instituições e garantir um futuro melhor para a Madeira e para os madeirenses. Tal como considera fundamental que sejam implementadas medidas concretas destinadas a garantir a transparência e o escrutínio no exercício de cargos políticos”, conclui.