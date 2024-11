A Iniciativa Liberal (IL) diz estar a afirmar a sua posição na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), destacando-se pelo número de iniciativas legislativas apresentadas. Dados recentes, reproduzidos em nota de imprensa pelo partido, indicam que a IL apresentou um total de 35 iniciativas, traduzindo-se numa média de 35 iniciativas por deputado. “Estes números colocam o partido no topo da lista em termos de produtividade parlamentar, superando significativamente outras forças políticas na região”, refere a IL em nota de imprensa.

Mais acrescenta que a análise comparativa dos dados revela um panorama de produtividade diversificado. “O PSD, maior partido na ALRAM, registou um total de 20 iniciativas, com uma média de apenas 1,05 iniciativas por deputado. Esta baixa média contrasta fortemente com a média da IL, evidenciando a diferença na abordagem e no empenho legislativo”, refere a IL.

Prossegue dizendo que outras forças políticas, como o CDS/PP, apresentam 17 iniciativas com uma média de 8,5 por deputado, e o PS, com 34 iniciativas no total, atinge uma média de 3,9 iniciativas por deputado. Por sua vez, o Chega (CH) apresentou um total de 20 iniciativas, correspondendo a uma média de 5 iniciativas por deputado, evidenciando “um desempenho intermédio em termos de produtividade parlamentar”. “Este contraste realça a liderança da IL, que ultrapassa em larga margem estas médias, reforçando o seu papel proactivo no legislativo”, acrescenta o partido representado na Assembleia pelo deputado único Nuno Morna.

“Este resultado não é mero acaso; reflete o nosso esforço contínuo e inabalável em representar os interesses da Madeira com seriedade e empenho,” comentou Nuno Morna, deputado único da Representação Parlamentar da Iniciativa Liberal na ALRAM.

“A nossa abordagem, focada em propostas práticas e na defesa da liberdade e responsabilidade individual, tem sido o motor da nossa ação parlamentar. Procuramos fazer a diferença não apenas pela quantidade, mas, acima de tudo, pela qualidade das nossas propostas.”

Além dos números destacados pela IL, outros partidos como o PAN e o JPP apresentaram 17 e 18 iniciativas, respetivamente, com médias de 17 e duas iniciativas por deputado, evidenciando um ritmo de trabalho mais moderado. “A IL, ao superar estas marcas com uma margem tão ampla, demonstra procurar ser um agente de mudança, empenhado em trazer dinamismo e eficácia à legislatura regional”, aponta ainda.