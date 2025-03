A Iniciativa Liberal Madeira esteve, hoje, reunida com a Associação Regional TVDE para analisar e discutir soluções que promovam uma maior liberdade na atuação dos operadores e tornem o mercado mais sustentável.

O partido recorda que, no caso específico dos TVDE, que a Região “tentou restringir a liberdade do setor para exercer a sua atividade”, com a limitação do número de viaturas a circular nas plataformas, o que veio a ser declarado inconstitucional.

“Um dos pontos fundamentais do nosso programa eleitoral é que exista mais liberdade económica na Região Autónoma da Madeira. Queremos que os operadores económicos possam desenvolver a sua atividade livremente. Sujeito a regras, mas sem interferências e restrições estatais.”, esclarece Gonçalo Maia Camelo, candidato da Iniciativa Liberal às eleições regionais de 23 de março.

A IL considera que para a Região Autónoma se desenvolver é necessário criar condições de igualdade, não sujeitando os operadores – sejam TVDE ou táxis – a burocracias e custos excessivos. E isto é extensível a outros setores de atividade, como por exemplo a agricultura ou a eletricidade.

“Isto traduz o nosso princípio para a economia – uma economia livre, desburocratizada, pujante, para criar oportunidades para a Madeira. Temos que criar condições para o desenvolvimento e o crescimento económico da Madeira.”, conclui Gonçalo Maia Camelo.