Iniciativa Liberal defende autonomia das escolas na contratação de professores

A Candidatura da Iniciativa Liberal, Madeira A Crescer, reuniu hoje, dia 22 de fevereiro, com a Direção da Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção Regional da Madeira.

O encontro teve lugar na sede da ANP e contou com a participação do cabeça de lista da IL pela Madeira, o advogado Gonçalo Maia Camelo, e de outros membros da lista.

Durante o encontro, a Iniciativa Liberal apresentou as ideias e as propostas do seu programa eleitoral para a área da Educação e que visam promover maior autonomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas, incluindo maior gestão de recursos humanos.

Nesse sentido, a IL propõe a autonomia das escolas na contratação de professores, tendo em conta que o processo atual é demasiado centralizado e focado em critérios limitados e muito demorados.

Para Gonçalo Maia Camelo trata-se “capacitar as escolas com a autonomia necessária para terem os melhores profissionais de educação para o seu projecto educativo.”

O cabeça de lista da Iniciativa Liberal considera ainda que esta medida permitirá “atrair mais jovens para a profissão e aumentar a sua realização profissional, em benefício das aprendizagens dos alunos.”

Durante o encontro a Iniciativa Liberal defendeu, também, que as pessoas possam escolher a escola que preferem, pública ou privada, independentemente da condição financeira das famílias.

Para a Iniciativa Liberal e escola de qualidade não deve estar reservada apenas aos que têm maiores rendimentos.

Com esta medida a IL quer permitir o acesso de mais alunos à escola da sua escolha em condições de igualdade de acesso, através de um sistema que evolua progressivamente para um modelo de financiamento por aluno, já aplicado noutros países com a Bélgica ou os Países Baixos, garantindo equidade no acesso, mais igualdade de oportunidades e mais financiamento para os melhores projetos pedagógicos que atraiam mais alunos, sejam eles públicos ou privados.