O JM assinala hoje, em manchete, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, numa altura em que o mundo da comunicação social atravessa um momento crítico e com ela a democracia. Filipe Gonçalves, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Madeira, e Ana Cristina Pereira, jornalista do Público, analisam a situação.

Os NAPA já estão na Suíça, onde vão defender a canção portuguesa no concurso da Eurovisão. Partiram ontem e o Jornal assinala o momento. A banda madeirense atua no dia 13, na cidade de Basileia.

’Bispo confirmado nas Festas da Calheta’ é outro destaque, este alusivo à presença do conhecido rapper no dia 18 de junho num grande evento de verão na zona oeste da Madeira.

Em Ocorrências, fique a par do balanço da sinistralidade na Região, na última semana, e de um caso de agressão, verbal e física, que teve como vítima o presidente da Associação Sem Limites, Filipe Rebelo.

Estes são os destaques, há mais para ler nesta edição.