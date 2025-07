A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença esta segunda-feira, 21 de julho, na sessão de abertura do Projeto InFinito 2025.

O evento teve lugar no Castanheiro Boutique Hotel, no Funchal, e assinalou o arranque público de mais uma edição deste projeto de forte dimensão artística, cultural e social, promovido pelo CEAM, com a curadoria da jurista e mentora do projeto, Inês Costa Neves.

Na sua intervenção, Paula Margarido destacou o InFinito como um exemplo notável de como a arte pode ser colocada ao serviço da inclusão e da transformação social, sublinhando o contributo diferenciado que jovens profissionais, como Inês Costa Neves, Laura Andrade ou Francisca Jacome Lima, podem dar ao espaço público, cruzando o pensamento crítico com a criatividade e o compromisso cívico.

O projeto InFinito é composto por oficinas criativas desenvolvidas com a comunidade e por um ciclo de eventos e mostras artísticas multidisciplinares. A edição de 2025 tem como tema “O espaço entre nós – além do visível” e foca-se especialmente na intervenção com crianças em contextos de vulnerabilidade social, no combate à xenofobia e ao racismo, e na promoção da sustentabilidade e do património.

A Direção Regional de Juventude apoiou financeiramente esta edição do projeto com uma verba de 2.550 euros, no âmbito das medidas de apoio ao associativismo informal. Neste contexto, o grupo dinamizador do InFinito encontra-se já a preparar a formalização do projeto como associação juvenil, com vista à sua consolidação enquanto plataforma de intervenção contínua junto das comunidades.

O evento de abertura contou ainda com a estreia do documentário do projeto e uma mesa-redonda sob o tema “Corpo, pertença e criação – espaço da arte, da educação e do desporto no encontro entre mundos”, com a participação de várias personalidades do pensamento e da ação social e cultural na Região.