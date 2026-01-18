Jorge Pinto manifesta “muita tranquilidade”

O candidato presidencial Jorge Pinto manifestou hoje “muita tranquilidade, felicidade e consciência tranquila” ao votar em Amarante, no distrito do Porto, e apelou aos portugueses para que votem “massivamente”, lembrando os desafios internos e externos atuais.

“Com tantos desafios internos e externos é importante que os portugueses votem, votem massivamente, votem em consciência. Da minha parte, muita tranquilidade, muita felicidade, sentimento de dever cumprido e de consciência tranquila por ter consguido ou ter tentado elevar o debate, marcar a agenda com debates que interessam aos portugueses”, disse Jorge Pinto.

O candidato falava aos jornalistas à chegada à Junta de Freguesia de Cepelos, no concelho de Amarante, de onde é natural, cerca das 11:00 quando foi votar numa eleição, a mais concorrida de sempre em Presidenciais, na qual vão a votos 11 candidatos.

“Agora, com toda esta informação, que os portugueses votem livremente, é tudo o que eu posso esperar”, disse Jorge Pinto que é apoiado pelo Livre.