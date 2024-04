O aumento do número de casos de doenças sexualmente transmissíveis tem gerado preocupação acrescida, em particular na faixa etária entre os 19 e os 30 anos. Ana Paula Reis, diretora do Serviço de Doenças Infeciosas do SESARAM, reconhece ao JM a necessidade de adotar medidas imediatas e urgentes para controlar infeções como a sífilis, gonorreia ou clamídia. E alerta para a prevenção.

Além desta chamada de atenção que faz manchete nesta segunda-feira, damos destaque à cerca da indignação.

Quatro anos volvidos após a polémica cerca sanitária que isolou Câmara de Lobos, a medida continua a suscitar controvérsia entre os residentes.

Mas há muito mais para ler no seu Jornal de hoje. Saiba que, ao nível da mobilidade, a oferta aérea ultrapassa os 235 mil lugares este mês.

Na Saúde Oral, mais de meio milhar de crianças e jovens beneficiaram de apoios.

Na Cancela, há o caos na Rua da Quinta, o qual está a provocar a contestação de moradores. A Autarquia de Santa Cruz estuda hipótese de a estrada passar a ter sentido único.

Ainda sobre Abril, lembramos que o golpe de Estado pacífico também teve fatalidades.

Na Cultura, destaque para o génio de Lourdes Castro que vai percorrer o país. Confira nas páginas 28 e 19.